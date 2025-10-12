Cotação Arowana (ARW)
+0.05%
+1.04%
+17.43%
+17.43%
O preço em tempo real de Arowana (ARW) é $ 0.03468. Nas últimas 24 horas, ARW foi negociado entre a mínima de $ 0.03345 e a máxima de $ 0.03489, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ARW é $ 10.64117077383144, enquanto o mais baixo é $ 0.000425025916068227.
Em termos de desempenho de curto prazo, ARW variou +0.05% na última hora, +1.04% nas últimas 24 horas e +17.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
No.3906
0.00%
ARB
A capitalização de mercado atual de Arowana é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 227.91K. A oferta em circulação de ARW é 0.00, com um fornecimento total de 500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.34M.
Acompanhe as variações de preço de Arowana para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.000357
|+1.04%
|30 dias
|$ +0.0074
|+27.12%
|60 dias
|$ +0.00605
|+21.13%
|90 dias
|$ +0.01012
|+41.20%
Hoje, ARW registrou uma variação de $ +0.000357 (+1.04%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0074 (+27.12%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ARW teve uma variação de $ +0.00605 (+21.13%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.01012 (+41.20%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Arowana (ARW)!
Confira agora a página de histórico de preço do Arowana.
A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.
Arowana está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Arowana de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.
Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de ARW para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Arowana em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.
Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Arowana tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.
Quanto valerá Arowana (ARW) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Arowana (ARW) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Arowana.
Confira a previsão de preço de Arowana agora!
Compreender a tokenomics de Arowana (ARW) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ARW agora!
Quer saber como comprar Arowana? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Arowana facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.
Para uma compreensão mais aprofundada de Arowana, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-12 05:22:00
|Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
|10-11 21:42:43
|Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
|10-11 14:30:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
|10-11 11:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
|10-11 09:36:12
|Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
|10-11 09:17:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
Montante
1 ARW = 0.03468 USD
Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --