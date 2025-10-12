O que é Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models. A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Arowana de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.



Além disso, você pode:

- Verificar a disponibilidade de staking de ARW para saber como ganhar recompensas com suas participações.

- Ler análises e avaliações sobre Arowana em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Arowana tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Arowana (em USD)

Quanto valerá Arowana (ARW) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Arowana (ARW) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Arowana.

Confira a previsão de preço de Arowana agora!

Tokenomics de Arowana (ARW)

Compreender a tokenomics de Arowana (ARW) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ARW agora!

Como comprar Arowana (ARW)

Quer saber como comprar Arowana? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Arowana facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

ARW para moedas locais

Experimente o Conversor

Recurso Arowana

Para uma compreensão mais aprofundada de Arowana, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Arowana Quanto vale hoje o Arowana (ARW)? O preço ao vivo de ARW em USD é 0.03468 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ARW para USD? $ 0.03468 . Confira o O preço atual de ARW para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Arowana? A capitalização de mercado de ARW é $ 0.00 USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ARW? O fornecimento circulante de ARW é de 0.00 USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ARW? ARW atingiu um preço máximo histórico de 10.64117077383144 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ARW? ARW atingiu um preço minímo histórico de 0.000425025916068227 USD . Qual é o volume de negociação de ARW? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ARW é $ 227.91K USD . ARW vai subir ainda este ano? ARW pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ARW para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Arowana (ARW)

Hora (UTC+8) Tipo Informação 10-12 05:22:00 Atualizações da Indústria Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated 10-11 21:42:43 Atualizações da Indústria Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days 10-11 14:30:00 Atualizações da Indústria Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day 10-11 11:20:00 Atualizações da Indústria Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion 10-11 09:36:12 Atualizações da Indústria Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time 10-11 09:17:00 Atualizações da Indústria Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025