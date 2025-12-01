Preço de Arm Holdings PLC hoje

O preço ao vivo de Arm Holdings PLC (ARMON) hoje é $ 132.24, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARMON para USD é de $ 132.24 por ARMON.

Arm Holdings PLC ocupa atualmente a posição #2220 em capitalização de mercado, totalizando $ 738.62K, com um fornecimento em circulação de 5.59K ARMON. Nas últimas 24 horas, ARMON foi negociado entre $ 131.88 (mínimo) e $ 132.93 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 593.1338832795891, enquanto a mínima histórica foi de $ 125.64115725556519.

No desempenho de curto prazo, ARMON movimentou-se +0.15% na última hora e -0.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.03K.

Informações de mercado de Arm Holdings PLC (ARMON)

Classificação No.2220 Capitalização de mercado $ 738.62K$ 738.62K $ 738.62K Volume (24h) $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 738.62K$ 738.62K $ 738.62K Fornecimento Circulante 5.59K 5.59K 5.59K Fornecimento total 5,585.4132635 5,585.4132635 5,585.4132635 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Arm Holdings PLC é $ 738.62K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.03K. A oferta em circulação de ARMON é 5.59K, com um fornecimento total de 5585.4132635. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 738.62K.