Preço de AdEx hoje

O preço ao vivo de AdEx (ADX) hoje é $ 0.109, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ADX para USD é de $ 0.109 por ADX.

AdEx ocupa atualmente a posição #846 em capitalização de mercado, totalizando $ 16.12M, com um fornecimento em circulação de 147.90M ADX. Nas últimas 24 horas, ADX foi negociado entre $ 0.1068 (mínimo) e $ 0.1099 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.708280086517334, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.034879632974.

No desempenho de curto prazo, ADX movimentou-se 0.00% na última hora e -1.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 990.72.

Informações de mercado de AdEx (ADX)

Classificação No.846 Capitalização de mercado $ 16.12M$ 16.12M $ 16.12M Volume (24h) $ 990.72$ 990.72 $ 990.72 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.35M$ 16.35M $ 16.35M Fornecimento Circulante 147.90M 147.90M 147.90M Fornecimento máximo 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Fornecimento total 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Taxa circulante 98.60% Blockchain pública ETH

