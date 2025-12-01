Preço de ARAI hoje

O preço ao vivo de ARAI (AA) hoje é $ 0.07234, com uma variação de 1.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AA para USD é de $ 0.07234 por AA.

ARAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AA. Nas últimas 24 horas, AA foi negociado entre $ 0.06986 (mínimo) e $ 0.07445 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AA movimentou-se +0.31% na última hora e +4.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 58.53K.

Informações de mercado de ARAI (AA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 58.53K$ 58.53K $ 58.53K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.34M$ 72.34M $ 72.34M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

