Qual é o preço atual de 8lends?

8lends está sendo negociado a R$0.0888929268900788412000, o que representa uma variação de preço de 1.69% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como 8LNDS se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 1.69% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se 8LNDS está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como 8lends está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem, 8LNDS demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de 8lends hoje?

A capitalização de mercado de R$4101274.35336470841000 coloca 8LNDS no ranking #3064, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.086806985269237101000 e R$0.0895370218809744744000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente 8LNDS está sendo negociado?

8lends gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de 8LNDS?

Com 46046723.050099075 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.