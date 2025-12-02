Preço de 4444 (4444)
O preço ao vivo de 4444 (4444) hoje é --, com uma variação de 12.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 4444 para USD é de -- por 4444.
4444 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,731, com um fornecimento em circulação de 1.00B 4444. Nas últimas 24 horas, 4444 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, 4444 movimentou-se -0.46% na última hora e -42.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de 4444 é $ 21.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 4444 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.73K.
-0.46%
-12.96%
-42.79%
-42.79%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de 4444 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de 4444 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de 4444 em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de 4444 em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-12.96%
|30 dias
|$ 0
|--
|60 dias
|$ 0
|--
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de 4444 pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
1
