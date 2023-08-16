Copy trade MEXC

O que é o Copy Trade?

A MEXC Copy Trade é um recurso simples, mas eficiente para todos os traders e seus seguidores. Os seguidores podem facilmente acompanhar um trader experiente de sua escolha, e quando o trader iniciar uma negociação liderada, o sistema realizará automaticamente uma ordem para o seguidor com base na estratégia do trader. O trader também receberá uma parte dos lucros do seguidor!