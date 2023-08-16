Copy trade MEXC

Loading...

A negociação está mais fácil do que nunca

50,000+

Total de usuários do Copy Trade

1,000,000,000+ USDT

Montante total do Copy Trade

O que é o Copy Trade?

A MEXC Copy Trade é um recurso simples, mas eficiente para todos os traders e seus seguidores. Os seguidores podem facilmente acompanhar um trader experiente de sua escolha, e quando o trader iniciar uma negociação liderada, o sistema realizará automaticamente uma ordem para o seguidor com base na estratégia do trader. O trader também receberá uma parte dos lucros do seguidor!

Como se iniciar no Copy Trade?

Caso tenha muita experiência em negociação e um forte senso de julgamento do mercado, poderá se candidatar para se tornar um trader, e ganhar uma parcela dos lucros dos seus seguidores.

Seja um trader

Conecte-se com uma grande base de seguidores e obtenha uma parte dos lucros dos seus seguidores

Enviar solicitação

Aguarde a aprovação da sua canditatura, que normalmente leva de 1 a 2 dias.

Iniciar negociações

O sistema fará ordens automaticamente para os seus seguidores.

Caso seja um usuário normal que não quer perder as últimas tendências do mercado, pode simplesmente seguir um trader experiente e copiar as suas negociações.

Seja um seguidor

Siga um trader experiente e nunca mais perca as tendências do mercado.

Transferir fundos

Transfira fundos para a sua conta Spot

Seguir um trader

Preencha os detalhes do copy trade

Vantagens do Copy Trade

  • Vantagens mútuas

    Traders experientes podem aplicar as suas habilidades de negociação para ajudar os seus seguidores a fazer negociações lucrativas, das quais eles podem obter uma parcela dos lucros. Os seguidores podem seguir, facilmente, estratégias de negociação prudentes com apenas um clique.

  • Sistema automatizado

    O sistema colocará as ordens dos seguidores com base na estratégia do trader.

  • Sem barreiras de entrada

    Os usuários só precisam transferir fundos para sua conta de copy trade e preencher os seus dados para começar a copiar as negociações.

  • Profissional e confiável

    Todos os traders possuem uma grande experiência em negociação e têm uma carteira impressionante. Foram aprovados após cuidadosa revisão pela MEXC.

Não perca nenhuma das principais tendências do mercado. Comece o Copy Trade agora!

Perguntas frequentes (FAQ)