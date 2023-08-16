Copy trade MEXC

A MEXC Copy Trade é um recurso simples, mas eficiente para todos os traders e seus seguidores. Os seguidores podem facilmente acompanhar um trader experiente de sua escolha, e quando o trader iniciar uma negociação liderada, o sistema realizará automaticamente uma ordem para o seguidor com base na estratégia do trader. O trader também receberá uma parte dos lucros do seguidor!
Conecte-se com uma grande base de seguidores e obtenha uma parte dos lucros dos seus seguidores
Aguarde a aprovação da sua canditatura, que normalmente leva de 1 a 2 dias.
O sistema fará ordens automaticamente para os seus seguidores.
Siga um trader experiente e nunca mais perca as tendências do mercado.
Transfira fundos para a sua conta Spot
Preencha os detalhes do copy trade
Traders experientes podem aplicar as suas habilidades de negociação para ajudar os seus seguidores a fazer negociações lucrativas, das quais eles podem obter uma parcela dos lucros. Os seguidores podem seguir, facilmente, estratégias de negociação prudentes com apenas um clique.
O sistema colocará as ordens dos seguidores com base na estratégia do trader.
Os usuários só precisam transferir fundos para sua conta de copy trade e preencher os seus dados para começar a copiar as negociações.
Todos os traders possuem uma grande experiência em negociação e têm uma carteira impressionante. Foram aprovados após cuidadosa revisão pela MEXC.