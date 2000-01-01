Programa de comerciantes P2P da MEXC

Junte-se a uma rede global de traders P2P de destaque e aproveite benefícios exclusivos conforme você cresce.

Benefícios para comerciantes

Além de 0 taxas de negociação P2P, comerciantes de diferentes níveis podem aproveitar vários benefícios

Comerciante verificado
Verificado
Prime
Legacy
Possui um emblema especial
Acesso ao Portal do Comerciante
Integre a negociação por meio de nossa API
Benefícios atualizados
Comerciante BIZ
BIZ
Avatar personalizado para branding
Máximo de 0 ordens pendentes
Suporte ao comerciante de alta prioridade
Os requisitos de depósito variam de acordo com o país/região, moeda fiduciária e políticas locais de risco.

Estamos oferecendo:

Portal do comerciante

Gerencie seu negócio P2P como um profissional - tudo em um só lugar. Acesse ferramentas avançadas para gerenciar anúncios, acompanhar ordens e otimizar seu desempenho.
Selo verificado

Construa confiança instantânea. Destaque-se com um selo verificado ao lado do seu nome de negociação e atraia compradores de alto valor.
Serviço de Atendimento ao Cliente dedicado

Tenha suporte prioritário, 24/7. Nosso canal exclusivo para comerciantes garante que você nunca fique esperando quando uma negociação estiver em jogo.

Comparação de benefícios

Candidate-se no Programa de Comerciantes P2P da MEXC

Antes de acessar as ferramentas de comerciante, benefícios de visibilidade e recompensas por nível, você precisa atender aos seguintes requisitos básicos.
Verificação por SMS
Verificação por e-mail
KYC Avançado
Experiência relevante em negociação P2P
Verificação necessária
Aviso importante: Enviar uma candidatura não garante a aprovação. Cada solicitação é analisada com base no histórico de conformidade, comportamento de negociação e cumprimento das regras da plataforma. Atender apenas aos critérios mínimos não garante aceitação. Contas envolvidas em atividades fraudulentas, wash trading ou violações de políticas serão imediatamente desqualificadas. Tempo de análise: as candidaturas são normalmente processadas em até 7 dias úteis. Certifique-se de que suas notificações por e-mail e no aplicativo estão ativadas para receber atualizações.

FAQ

Por que preciso concluir a Verificação Avançada de KYC para me candidatar ao status de comerciante?

Para manter um ambiente de negociação seguro e em conformidade, todos os comerciantes do P2P da MEXC devem concluir a Verificação Avançada de KYC. Isso garante confiança, transparência e uma experiência segura para comerciantes e compradores.