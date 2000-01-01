Programa de comerciantes P2P da MEXC
Junte-se a uma rede global de traders P2P de destaque e aproveite benefícios exclusivos conforme você cresce.
Além de 0 taxas de negociação P2P, comerciantes de diferentes níveis podem aproveitar vários benefícios
Portal do comercianteGerencie seu negócio P2P como um profissional - tudo em um só lugar. Acesse ferramentas avançadas para gerenciar anúncios, acompanhar ordens e otimizar seu desempenho.
Selo verificadoConstrua confiança instantânea. Destaque-se com um selo verificado ao lado do seu nome de negociação e atraia compradores de alto valor.
Serviço de Atendimento ao Cliente dedicadoTenha suporte prioritário, 24/7. Nosso canal exclusivo para comerciantes garante que você nunca fique esperando quando uma negociação estiver em jogo.