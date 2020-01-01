Tokenomika ZAPCAT (ZAPCAT)

Tokenomika ZAPCAT (ZAPCAT)

Odkryj kluczowe informacje o ZAPCAT (ZAPCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o ZAPCAT (ZAPCAT)

Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.

Oficjalna strona internetowa:
https://zapcatsol.com/

Tokenomika i analiza cenowa ZAPCAT (ZAPCAT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZAPCAT (ZAPCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 201.59K
$ 201.59K$ 201.59K
Całkowita podaż:
$ 999.66M
$ 999.66M$ 999.66M
Podaż w obiegu:
$ 999.66M
$ 999.66M$ 999.66M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 201.59K
$ 201.59K$ 201.59K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00020166
$ 0.00020166$ 0.00020166

Tokenomika ZAPCAT (ZAPCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ZAPCAT (ZAPCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ZAPCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZAPCAT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszZAPCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena ZAPCATna żywo!

Prognoza ceny ZAPCAT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZAPCAT? Nasza strona z prognozami cen ZAPCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.