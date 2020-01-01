Tokenomika Haedal Protocol (HAEDAL) Odkryj kluczowe informacje o Haedal Protocol (HAEDAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Haedal Protocol (HAEDAL) Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.haedal.xyz/ Biała księga: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Kup HAEDAL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Haedal Protocol (HAEDAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Haedal Protocol (HAEDAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.06M $ 32.06M $ 32.06M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 139.39M $ 139.39M $ 139.39M Historyczne maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Historyczne minimum: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Aktualna cena: $ 0.13939 $ 0.13939 $ 0.13939 Dowiedz się więcej o cenie Haedal Protocol (HAEDAL)

Tokenomika Haedal Protocol (HAEDAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Haedal Protocol (HAEDAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAEDAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAEDAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAEDAL tokenomikę, poznaj cenę tokena HAEDALna żywo!

