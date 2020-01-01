Poznaj tokenomikę WIZZIE (WIZZIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIZZIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WIZZIE (WIZZIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIZZIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / WIZZIE (WIZZIE) / Tokenomika / Tokenomika WIZZIE (WIZZIE) Odkryj kluczowe informacje o WIZZIE (WIZZIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WIZZIE (WIZZIE) The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie. The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie. Oficjalna strona internetowa: https://wizzie.lol/ Kup WIZZIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa WIZZIE (WIZZIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WIZZIE (WIZZIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Całkowita podaż: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Podaż w obiegu: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.07K $ 14.07K $ 14.07K Historyczne maksimum: $ 0.0014336 $ 0.0014336 $ 0.0014336 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie WIZZIE (WIZZIE) Tokenomika WIZZIE (WIZZIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WIZZIE (WIZZIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIZZIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIZZIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWIZZIE tokenomikę, poznaj cenę tokena WIZZIEna żywo! Prognoza ceny WIZZIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIZZIE? Nasza strona z prognozami cen WIZZIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WIZZIE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.