Tokenomika Adventure Gold (AGLD) Odkryj kluczowe informacje o Adventure Gold (AGLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Adventure Gold (AGLD) AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Oficjalna strona internetowa: https://adventurelayer.xyz Biała księga: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Kup AGLD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Adventure Gold (AGLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Adventure Gold (AGLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.13M $ 43.13M $ 43.13M Całkowita podaż: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M Podaż w obiegu: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.56M $ 53.56M $ 53.56M Historyczne maksimum: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Historyczne minimum: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Aktualna cena: $ 0.5579 $ 0.5579 $ 0.5579 Dowiedz się więcej o cenie Adventure Gold (AGLD)

Tokenomika Adventure Gold (AGLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Adventure Gold (AGLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGLD tokenomikę, poznaj cenę tokena AGLDna żywo!

Jak kupić AGLD Chcesz dodać Adventure Gold (AGLD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AGLD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AGLD na MEXC już teraz!

Historia ceny Adventure Gold (AGLD) Analiza historii ceny AGLD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AGLD już teraz!

Prognoza ceny AGLD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGLD? Nasza strona z prognozami cen AGLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGLD już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!