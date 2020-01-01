Tokenomika Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Odkryj kluczowe informacje o Ribbita by Virtuals (TIBBIR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ribbita by Virtuals (TIBBIR) TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 Block Explorer: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 Kup TIBBIR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ribbita by Virtuals (TIBBIR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 236.05M $ 236.05M $ 236.05M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 236.05M $ 236.05M $ 236.05M Historyczne maksimum: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Historyczne minimum: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 Aktualna cena: $ 0.23605 $ 0.23605 $ 0.23605 Dowiedz się więcej o cenie Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Tokenomika Ribbita by Virtuals (TIBBIR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ribbita by Virtuals (TIBBIR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TIBBIR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TIBBIR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTIBBIR tokenomikę, poznaj cenę tokena TIBBIRna żywo!

