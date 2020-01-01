Poznaj tokenomikę Usual ETH (ETH0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETH0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Usual ETH (ETH0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETH0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Usual ETH (ETH0) / Tokenomika / Tokenomika Usual ETH (ETH0) Odkryj kluczowe informacje o Usual ETH (ETH0), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Usual ETH (ETH0) ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido's wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual's stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Oficjalna strona internetowa: https://usual.money/ Biała księga: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper Kup ETH0 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Usual ETH (ETH0) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Usual ETH (ETH0), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 63.61M Całkowita podaż: $ 15.27K Podaż w obiegu: $ 15.27K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.61M Historyczne maksimum: $ 4,937.82 Historyczne minimum: $ 2,133.68 Aktualna cena: $ 4,165.05 Dowiedz się więcej o cenie Usual ETH (ETH0) Tokenomika Usual ETH (ETH0): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Usual ETH (ETH0) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETH0, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETH0. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETH0 tokenomikę, poznaj cenę tokena ETH0na żywo! Prognoza ceny ETH0 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETH0? Nasza strona z prognozami cen ETH0 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ETH0 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.