Tokenomika Stoicism (STOIC)
Informacje o Stoicism (STOIC)
The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets.
By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago.
Tokenomika i analiza cenowa Stoicism (STOIC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stoicism (STOIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Stoicism (STOIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Stoicism (STOIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów STOIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów STOIC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSTOIC tokenomikę, poznaj cenę tokena STOICna żywo!
Prognoza ceny STOIC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STOIC? Nasza strona z prognozami cen STOIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.