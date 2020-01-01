Poznaj tokenomikę Stoicism (STOIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STOIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stoicism (STOIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STOIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Stoicism (STOIC) The "Stoicism" project is about promoting the ancient philosophical values of stoicism within the cryptocurrency community. Inspired by the teachings of Stoic philosophers, the project encourages emotional resilience and a calm mindset amidst the volatility of crypto markets. By advocating for "holding" rather than trading, the project seeks to teach individuals how to control their emotions and remain focused on long-term goals, much like the Stoics taught centuries ago. Oficjalna strona internetowa: https://stoicismonsol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Stoicism (STOIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stoicism (STOIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 171.66K Całkowita podaż: $ 997.99M Podaż w obiegu: $ 997.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 171.66K Historyczne maksimum: $ 0.00192387 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017179 Tokenomika Stoicism (STOIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stoicism (STOIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STOIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STOIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.