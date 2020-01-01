Poznaj tokenomikę Shadow Liquid Staking Token (X33) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena X33, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Shadow Liquid Staking Token (X33) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena X33, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Shadow Liquid Staking Token (X33) / Tokenomika / Tokenomika Shadow Liquid Staking Token (X33) Odkryj kluczowe informacje o Shadow Liquid Staking Token (X33), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Shadow Liquid Staking Token (X33) Oficjalna strona internetowa: https://www.shadow.so/ Kup X33 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Shadow Liquid Staking Token (X33) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Shadow Liquid Staking Token (X33), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Całkowita podaż: $ 542.58K $ 542.58K $ 542.58K Podaż w obiegu: $ 542.58K $ 542.58K $ 542.58K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.10M $ 7.10M $ 7.10M Historyczne maksimum: $ 133.6 $ 133.6 $ 133.6 Historyczne minimum: $ 12.96 $ 12.96 $ 12.96 Aktualna cena: $ 13.08 $ 13.08 $ 13.08 Dowiedz się więcej o cenie Shadow Liquid Staking Token (X33) Tokenomika Shadow Liquid Staking Token (X33): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Shadow Liquid Staking Token (X33) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów X33, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów X33. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszX33 tokenomikę, poznaj cenę tokena X33na żywo! Prognoza ceny X33 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać X33? Nasza strona z prognozami cen X33 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena X33 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.