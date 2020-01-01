Tokenomika Humanity (H) Odkryj kluczowe informacje o Humanity (H), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Humanity (H) Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity. Oficjalna strona internetowa: https://www.humanity.org/ Biała księga: https://humanity-protocol.gitbook.io/humanity-protocol Block Explorer: https://explorer.humanity.org/mainnet/overview

Tokenomika i analiza cenowa Humanity (H) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Humanity (H), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 106.49M $ 106.49M $ 106.49M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 502.50M $ 502.50M $ 502.50M Historyczne maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Historyczne minimum: $ 0.01799202366031281 $ 0.01799202366031281 $ 0.01799202366031281 Aktualna cena: $ 0.05025 $ 0.05025 $ 0.05025 Dowiedz się więcej o cenie Humanity (H)

Tokenomika Humanity (H): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Humanity (H) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów H, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów H. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszH tokenomikę, poznaj cenę tokena Hna żywo!

Jak kupić H Chcesz dodać Humanity (H) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu H, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować H na MEXC już teraz!

Historia ceny Humanity (H) Analiza historii ceny H pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny H już teraz!

Prognoza ceny H Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać H? Nasza strona z prognozami cen H łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena H już teraz!

