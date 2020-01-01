Tokenomika PUFF (PUFF)

Tokenomika PUFF (PUFF)

Odkryj kluczowe informacje o PUFF (PUFF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o PUFF (PUFF)

$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens.

$PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply!

The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/

Oficjalna strona internetowa:
https://www.stonedapecrew.com/

Tokenomika i analiza cenowa PUFF (PUFF)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUFF (PUFF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 56.06K
$ 56.06K
Całkowita podaż:
$ 142.10M
$ 142.10M
Podaż w obiegu:
$ 52.20M
$ 52.20M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 152.60K
$ 152.60K
Historyczne maksimum:
$ 0.868751
$ 0.868751
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00107378
$ 0.00107378

Tokenomika PUFF (PUFF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PUFF (PUFF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PUFF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUFF.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPUFF tokenomikę, poznaj cenę tokena PUFFna żywo!

Prognoza ceny PUFF

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUFF? Nasza strona z prognozami cen PUFF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.