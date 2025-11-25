Tokenomika Nexsay (NEXSAY)

Odkryj kluczowe informacje o Nexsay (NEXSAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:53:31 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Nexsay (NEXSAY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nexsay (NEXSAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 20.55K
$ 20.55K$ 20.55K
Historyczne maksimum:
$ 0.1448
$ 0.1448$ 0.1448
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.0000002055
$ 0.0000002055$ 0.0000002055

Informacje o Nexsay (NEXSAY)

Nexsay to nowej generacji platforma czatu Web3.0, która łączy zdecentralizowaną technologię komunikacji z zaawansowaną sztuczną inteligencją.

Oficjalna strona internetowa:
https://nexsay.space/
Biała księga:
https://nexsay.space/whitepaper.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5131b53345aebd3fA92e44119fA8bb0e9FE94010

Tokenomika Nexsay (NEXSAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Nexsay (NEXSAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NEXSAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEXSAY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNEXSAY tokenomikę, poznaj cenę tokena NEXSAYna żywo!

Jak kupić NEXSAY

Chcesz dodać Nexsay (NEXSAY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NEXSAY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Nexsay (NEXSAY)

Analiza historii ceny NEXSAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NEXSAY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NEXSAY? Nasza strona z prognozami cen NEXSAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

