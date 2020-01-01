Poznaj tokenomikę PRIMAL (PRIMAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRIMAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PRIMAL (PRIMAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRIMAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o PRIMAL (PRIMAL) PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL's Inner Circle connects fans & athletes like never before through it's industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately. Oficjalna strona internetowa: https://www.getprimal.com/ Tokenomika i analiza cenowa PRIMAL (PRIMAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PRIMAL (PRIMAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.57K $ 57.57K $ 57.57K Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 99.83K $ 99.83K $ 99.83K Historyczne maksimum: $ 0.01643575 $ 0.01643575 $ 0.01643575 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PRIMAL (PRIMAL) Tokenomika PRIMAL (PRIMAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PRIMAL (PRIMAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRIMAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRIMAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPRIMAL tokenomikę, poznaj cenę tokena PRIMALna żywo! Prognoza ceny PRIMAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRIMAL? 