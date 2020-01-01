Poznaj tokenomikę MAPS (MAPS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAPS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MAPS (MAPS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAPS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika MAPS (MAPS) Odkryj kluczowe informacje o MAPS (MAPS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MAPS (MAPS) Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value. Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value. Oficjalna strona internetowa: https://maps.me/token/ Kup MAPS teraz! Tokenomika i analiza cenowa MAPS (MAPS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAPS (MAPS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 449.81K $ 449.81K $ 449.81K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.98M $ 59.98M $ 59.98M Historyczne maksimum: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Historyczne minimum: $ 0.00240242 $ 0.00240242 $ 0.00240242 Aktualna cena: $ 0.00601391 $ 0.00601391 $ 0.00601391 Dowiedz się więcej o cenie MAPS (MAPS) Tokenomika MAPS (MAPS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAPS (MAPS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAPS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAPS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAPS tokenomikę, poznaj cenę tokena MAPSna żywo! Prognoza ceny MAPS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAPS? Nasza strona z prognozami cen MAPS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAPS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.