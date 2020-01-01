Poznaj tokenomikę EQIFi (EQX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EQX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EQIFi (EQX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EQX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EQIFi (EQX) / Tokenomika / Tokenomika EQIFi (EQX) Odkryj kluczowe informacje o EQIFi (EQX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EQIFi (EQX) EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management. Oficjalna strona internetowa: https://www.eqifi.com/ Kup EQX teraz! Tokenomika i analiza cenowa EQIFi (EQX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EQIFi (EQX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 412.78K Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 500.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 412.78K Historyczne maksimum: $ 0.74023 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00082645 Dowiedz się więcej o cenie EQIFi (EQX) Tokenomika EQIFi (EQX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EQIFi (EQX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EQX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EQX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEQX tokenomikę, poznaj cenę tokena EQXna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.