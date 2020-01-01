Tokenomika INIT (INIT) Odkryj kluczowe informacje o INIT (INIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o INIT (INIT) Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles. Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles. Oficjalna strona internetowa: https://initia.xyz/ Biała księga: https://docs.initia.xyz/ Block Explorer: https://scan.initia.xyz/ Kup INIT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa INIT (INIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla INIT (INIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.68M $ 51.68M $ 51.68M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 165.11M $ 165.11M $ 165.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 313.00M $ 313.00M $ 313.00M Historyczne maksimum: $ 1.4475 $ 1.4475 $ 1.4475 Historyczne minimum: $ 0.30177615101557165 $ 0.30177615101557165 $ 0.30177615101557165 Aktualna cena: $ 0.313 $ 0.313 $ 0.313 Dowiedz się więcej o cenie INIT (INIT)

Tokenomika INIT (INIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki INIT (INIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINIT tokenomikę, poznaj cenę tokena INITna żywo!

Jak kupić INIT Chcesz dodać INIT (INIT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu INIT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować INIT na MEXC już teraz!

Historia ceny INIT (INIT) Analiza historii ceny INIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny INIT już teraz!

Prognoza ceny INIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INIT? Nasza strona z prognozami cen INIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INIT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!