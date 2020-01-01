Poznaj tokenomikę Connect (CNCT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CNCT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Connect (CNCT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CNCT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Connect (CNCT) / Tokenomika / Tokenomika Connect (CNCT) Odkryj kluczowe informacje o Connect (CNCT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Connect (CNCT) The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Kapitalizacja rynkowa: $ 178.98K $ 178.98K $ 178.98K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 223.72K $ 223.72K $ 223.72K Historyczne maksimum: $ 0.04526064 $ 0.04526064 $ 0.04526064 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00223718 $ 0.00223718 $ 0.00223718 Dowiedz się więcej o cenie Connect (CNCT) Tokenomika Connect (CNCT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Connect (CNCT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CNCT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CNCT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCNCT tokenomikę, poznaj cenę tokena CNCTna żywo! Prognoza ceny CNCT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CNCT? Nasza strona z prognozami cen CNCT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CNCT już teraz! 