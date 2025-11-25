Tokenomika Nomina (NOM)

Tokenomika Nomina (NOM)

Odkryj kluczowe informacje o Nomina (NOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:24:12 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Nomina (NOM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nomina (NOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 35.12M
Całkowita podaż:
$ 7.50B
Podaż w obiegu:
$ 2.90B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 90.83M
Historyczne maksimum:
$ 0.05699
Historyczne minimum:
$ 0.006899363039322475
Aktualna cena:
$ 0.01211
Informacje o Nomina (NOM)

Nomina is the first unified trading platform for perpetual future DEXs. Our trading terminal enables users to outperform the market using pre-built advanced strategies — all found in one place.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.nomina.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6e6F6d696e61decd6605bD4a57836c5DB6923340

Tokenomika Nomina (NOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Nomina (NOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów NOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszNOM tokenomikę, poznaj cenę tokena NOMna żywo!

Jak kupić NOM

Chcesz dodać Nomina (NOM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NOM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Nomina (NOM)

Analiza historii ceny NOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny NOM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOM? Nasza strona z prognozami cen NOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

