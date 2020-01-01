Tokenomika DeLorean (DMC) Odkryj kluczowe informacje o DeLorean (DMC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DeLorean (DMC) DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world's first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. Oficjalna strona internetowa: https://deloreanlabs.com Biała księga: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs

Tokenomika i analiza cenowa DeLorean (DMC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeLorean (DMC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M Całkowita podaż: $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B Podaż w obiegu: $ 3.80B $ 3.80B $ 3.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.68M $ 42.68M $ 42.68M Historyczne maksimum: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 Historyczne minimum: $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 Aktualna cena: $ 0.003334 $ 0.003334 $ 0.003334 Dowiedz się więcej o cenie DeLorean (DMC)

Tokenomika DeLorean (DMC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeLorean (DMC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DMC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DMC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDMC tokenomikę, poznaj cenę tokena DMCna żywo!

Jak kupić DMC Chcesz dodać DeLorean (DMC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DMC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DMC na MEXC już teraz!

Historia ceny DeLorean (DMC) Analiza historii ceny DMC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DMC już teraz!

Prognoza ceny DMC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DMC? Nasza strona z prognozami cen DMC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DMC już teraz!

