Tokenomika Chainflip (FLIP) Odkryj kluczowe informacje o Chainflip (FLIP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Chainflip (FLIP) Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique 'Just-inTime' based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip's native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Oficjalna strona internetowa: https://chainflip.io/ Biała księga: https://chainflip.io/whitepaper.pdf Kup FLIP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chainflip (FLIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chainflip (FLIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.13M $ 44.13M $ 44.13M Całkowita podaż: $ 94.83M $ 94.83M $ 94.83M Podaż w obiegu: $ 67.25M $ 67.25M $ 67.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.23M $ 62.23M $ 62.23M Historyczne maksimum: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Historyczne minimum: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 Aktualna cena: $ 0.656164 $ 0.656164 $ 0.656164 Dowiedz się więcej o cenie Chainflip (FLIP) Tokenomika Chainflip (FLIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chainflip (FLIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLIP tokenomikę, poznaj cenę tokena FLIPna żywo! Prognoza ceny FLIP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLIP? Nasza strona z prognozami cen FLIP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLIP już teraz! 