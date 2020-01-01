Tokenomika Starpower (STAR) Odkryj kluczowe informacje o Starpower (STAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Starpower (STAR) Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network ("DePIN") to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI. Oficjalna strona internetowa: https://www.starpower.world/ Biała księga: https://starpower.gitbook.io/starpower-lite-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/STARqri3xhy6Pyv1EpgdjkPDVcs9FncKcaEP6527krs

Tokenomika i analiza cenowa Starpower (STAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Starpower (STAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.92M $ 21.92M $ 21.92M Całkowita podaż: $ 550.90M $ 550.90M $ 550.90M Podaż w obiegu: $ 183.90M $ 183.90M $ 183.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 119.21M $ 119.21M $ 119.21M Historyczne maksimum: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 Historyczne minimum: $ 0.03805041548748198 $ 0.03805041548748198 $ 0.03805041548748198 Aktualna cena: $ 0.11921 $ 0.11921 $ 0.11921 Dowiedz się więcej o cenie Starpower (STAR)

Tokenomika Starpower (STAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Starpower (STAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTAR tokenomikę, poznaj cenę tokena STARna żywo!

Jak kupić STAR Chcesz dodać Starpower (STAR) do swojego portfolio?

Historia ceny Starpower (STAR) Analiza historii ceny STAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STAR już teraz!

Prognoza ceny STAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STAR? Nasza strona z prognozami cen STAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STAR już teraz!

