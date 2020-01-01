Tokenomika DeAgentAI (AIA) Odkryj kluczowe informacje o DeAgentAI (AIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DeAgentAI (AIA) DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem. DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://deagent.ai Biała księga: https://deagentai.gitbook.io/deagentai Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x8b449b4dc0f8c5f996734eaf23d36a5f6724e02e312a7e4af34bd0bb74de7b17::deagent_token::DEAGENT_TOKEN/holders Kup AIA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DeAgentAI (AIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeAgentAI (AIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.90M $ 25.90M $ 25.90M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 99.50M $ 99.50M $ 99.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 260.30M $ 260.30M $ 260.30M Historyczne maksimum: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Historyczne minimum: $ 0.2528459553720742 $ 0.2528459553720742 $ 0.2528459553720742 Aktualna cena: $ 0.2603 $ 0.2603 $ 0.2603 Dowiedz się więcej o cenie DeAgentAI (AIA)

Tokenomika DeAgentAI (AIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeAgentAI (AIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIA tokenomikę, poznaj cenę tokena AIAna żywo!

Jak kupić AIA Chcesz dodać DeAgentAI (AIA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AIA na MEXC już teraz!

Historia ceny DeAgentAI (AIA) Analiza historii ceny AIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIA już teraz!

Prognoza ceny AIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIA? Nasza strona z prognozami cen AIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIA już teraz!

