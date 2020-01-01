Poznaj tokenomikę CASH (CASH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CASH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CASH (CASH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CASH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o CASH (CASH) $Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain Oficjalna strona internetowa: https://www.cash.markets/ Kup CASH teraz! Tokenomika i analiza cenowa CASH (CASH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CASH (CASH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 97.59K $ 97.59K $ 97.59K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 794.58M $ 794.58M $ 794.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 122.81K $ 122.81K $ 122.81K Historyczne maksimum: $ 0.00135237 $ 0.00135237 $ 0.00135237 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00012281 $ 0.00012281 $ 0.00012281 Dowiedz się więcej o cenie CASH (CASH) Tokenomika CASH (CASH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CASH (CASH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CASH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CASH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCASH tokenomikę, poznaj cenę tokena CASHna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.