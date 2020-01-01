Poznaj tokenomikę Bonsai Token (BONSAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BONSAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bonsai Token (BONSAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BONSAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bonsai Token (BONSAI) Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Oficjalna strona internetowa: https://onbons.ai Biała księga: https://onbons.ai/whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Bonsai Token (BONSAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bonsai Token (BONSAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.35K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 405.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.55K Historyczne maksimum: $ 0.138541 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Bonsai Token (BONSAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bonsai Token (BONSAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BONSAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BONSAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBONSAI tokenomikę, poznaj cenę tokena BONSAIna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.