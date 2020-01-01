Poznaj tokenomikę Bitcointry Token (BTTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bitcointry Token (BTTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bitcointry Token (BTTY) / Tokenomika / Tokenomika Bitcointry Token (BTTY) Odkryj kluczowe informacje o Bitcointry Token (BTTY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bitcointry Token (BTTY) This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Oficjalna strona internetowa: https://bitcointry.com Kup BTTY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bitcointry Token (BTTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcointry Token (BTTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 268.68K Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 492.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 273.01K Historyczne maksimum: $ 0.0025112 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00054602 Dowiedz się więcej o cenie Bitcointry Token (BTTY) Tokenomika Bitcointry Token (BTTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcointry Token (BTTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTTY tokenomikę, poznaj cenę tokena BTTYna żywo! Prognoza ceny BTTY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTTY? Nasza strona z prognozami cen BTTY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTTY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.