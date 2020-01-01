Tokenomika Zypto (ZYPTO) Odkryj kluczowe informacje o Zypto (ZYPTO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zypto (ZYPTO) $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. Oficjalna strona internetowa: https://zypto.foundation/ Biała księga: https://zypto.foundation/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Kup ZYPTO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zypto (ZYPTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zypto (ZYPTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Całkowita podaż: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M Podaż w obiegu: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Historyczne maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Historyczne minimum: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 Aktualna cena: $ 0.00539 $ 0.00539 $ 0.00539 Dowiedz się więcej o cenie Zypto (ZYPTO)

Tokenomika Zypto (ZYPTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zypto (ZYPTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZYPTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZYPTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZYPTO tokenomikę, poznaj cenę tokena ZYPTOna żywo!

