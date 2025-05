ZYPTO

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

NazwaZYPTO

PozycjaNo.1298

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu896,457,994

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż896,457,994

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.062455797377631656,2024-03-18

Najniższa cena0.004707902995839412,2025-04-16

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

