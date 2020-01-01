Tokenomika ZeroLend (ZERO) Odkryj kluczowe informacje o ZeroLend (ZERO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ZeroLend (ZERO) ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. Oficjalna strona internetowa: https://zerolend.xyz/ Biała księga: https://docs.zerolend.xyz/ Block Explorer: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7

Tokenomika i analiza cenowa ZeroLend (ZERO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZeroLend (ZERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 54.87B $ 54.87B $ 54.87B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Historyczne maksimum: $ 0.0024776 $ 0.0024776 $ 0.0024776 Historyczne minimum: $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 Aktualna cena: $ 0.0000308 $ 0.0000308 $ 0.0000308 Dowiedz się więcej o cenie ZeroLend (ZERO)

Tokenomika ZeroLend (ZERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZeroLend (ZERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZERO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZERO tokenomikę, poznaj cenę tokena ZEROna żywo!

Jak kupić ZERO Chcesz dodać ZeroLend (ZERO) do swojego portfolio?

Historia ceny ZeroLend (ZERO) Analiza historii ceny ZERO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZERO już teraz!

Prognoza ceny ZERO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZERO? Nasza strona z prognozami cen ZERO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZERO już teraz!

