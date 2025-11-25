Tokenomika ZEROBASE (ZBT)

Odkryj kluczowe informacje o ZEROBASE (ZBT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Tokenomika i analiza cenowa ZEROBASE (ZBT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZEROBASE (ZBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 26.25M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 220.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 119.30M
Historyczne maksimum:
$ 1.062
Historyczne minimum:
$ 0.10286015451200853
Aktualna cena:
$ 0.1193
Informacje o ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

Oficjalna strona internetowa:
https://zerobase.pro
Biała księga:
https://zerobase.pro/docs/intro/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xfAB99fCF605fD8f4593EDb70A43bA56542777777

Tokenomika ZEROBASE (ZBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ZEROBASE (ZBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ZBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZBT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszZBT tokenomikę, poznaj cenę tokena ZBTna żywo!

