Tokenomika Centrifuge (CFG)

Odkryj kluczowe informacje o Centrifuge (CFG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Oficjalna strona internetowa:
https://centrifuge.io/
Biała księga:
https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94

Tokenomika i analiza cenowa Centrifuge (CFG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Centrifuge (CFG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 152.54M
$ 152.54M
Całkowita podaż:
$ 680.00M
$ 680.00M
Podaż w obiegu:
$ 565.18M
$ 565.18M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 183.53M
$ 183.53M
Historyczne maksimum:
$ 0.415
$ 0.415
Historyczne minimum:
$ 0.10013255729049877
$ 0.10013255729049877
Aktualna cena:
$ 0.2699
$ 0.2699

Tokenomika Centrifuge (CFG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Centrifuge (CFG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CFG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CFG.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCFG tokenomikę, poznaj cenę tokena CFGna żywo!

Jak kupić CFG

Chcesz dodać Centrifuge (CFG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CFG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Centrifuge (CFG)

Analiza historii ceny CFG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CFG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CFG? Nasza strona z prognozami cen CFG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.