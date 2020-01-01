Tokenomika Centrifuge (CFG) Odkryj kluczowe informacje o Centrifuge (CFG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Centrifuge (CFG) Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Oficjalna strona internetowa: https://centrifuge.io/ Biała księga: https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94 Kup CFG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Centrifuge (CFG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Centrifuge (CFG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 152.54M $ 152.54M $ 152.54M Całkowita podaż: $ 680.00M $ 680.00M $ 680.00M Podaż w obiegu: $ 565.18M $ 565.18M $ 565.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 183.53M $ 183.53M $ 183.53M Historyczne maksimum: $ 0.415 $ 0.415 $ 0.415 Historyczne minimum: $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 Aktualna cena: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 Dowiedz się więcej o cenie Centrifuge (CFG)

Tokenomika Centrifuge (CFG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Centrifuge (CFG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CFG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CFG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCFG tokenomikę, poznaj cenę tokena CFGna żywo!

Jak kupić CFG Chcesz dodać Centrifuge (CFG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CFG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CFG na MEXC już teraz!

Historia ceny Centrifuge (CFG) Analiza historii ceny CFG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CFG już teraz!

Prognoza ceny CFG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CFG? Nasza strona z prognozami cen CFG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CFG już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!