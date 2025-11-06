GiełdaDEX+
Aktualna cena ZEROBASE to 0.1491 USD. Śledź aktualizacje cen ZBT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZBT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ZBT

Informacje o cenie ZBT

Czym jest ZBT

Biała księga ZBT

Oficjalna strona internetowa ZBT

Tokenomika ZBT

Prognoza cen ZBT

Historia ZBT

Przewodnik zakupowy ZBT

Przelicznik ZBT-fiat

ZBT na spot

USDT-M Futures ZBT

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ZEROBASE

Cena ZEROBASE(ZBT)

Aktualna cena 1 ZBT do USD:

-3.43%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:32:59 (UTC+8)

Informacje o cenie ZEROBASE (ZBT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.13%

-3.42%

-26.92%

-26.92%

Aktualna cena ZEROBASE (ZBT) wynosi $ 0.1491. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZBT wahał się między $ 0.1467 a $ 0.1591, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZBT w historii to $ 1.1331922631579274, a najniższy to $ 0.14738259029257134.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZBT zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o -3.42% w ciągu 24 godzin i o -26.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZEROBASE (ZBT)

No.622

22.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa ZEROBASE wynosi $ 32.80M, przy $ 1.57M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZBT w obiegu wynosi 220.00M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 149.10M.

Historia ceny ZEROBASE (ZBT) – USD

Śledź zmiany ceny ZEROBASE dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.005299-3.42%
30 Dni$ -0.0509-25.45%
60 dni$ -0.0509-25.45%
90 dni$ -0.0509-25.45%
Dzisiejsza zmiana ceny ZEROBASE

DziśZBT odnotował zmianę $ -0.005299 (-3.42%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ZEROBASE

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0509 (-25.45%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ZEROBASE

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ZBT o $ -0.0509(-25.45%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ZEROBASE

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0509 (-25.45%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ZEROBASE (ZBT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ZEROBASE.

Co to jest ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ZEROBASE. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ZBT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ZEROBASE na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ZEROBASE będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ZEROBASE (w USD)

Jaka będzie wartość ZEROBASE (ZBT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZEROBASE (ZBT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZEROBASE.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZEROBASE!

Tokenomika ZEROBASE (ZBT)

Zrozumienie tokenomiki ZEROBASE (ZBT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZBTjuż teraz!

Jak kupić ZEROBASE (ZBT)

Szukasz jak kupić ZEROBASE? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ZEROBASE na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ZBT na lokalne waluty

1 ZEROBASE(ZBT) do VND
3,923.5665
1 ZEROBASE(ZBT) do AUD
A$0.228123
1 ZEROBASE(ZBT) do GBP
0.113316
1 ZEROBASE(ZBT) do EUR
0.128226
1 ZEROBASE(ZBT) do USD
$0.1491
1 ZEROBASE(ZBT) do MYR
RM0.623238
1 ZEROBASE(ZBT) do TRY
6.27711
1 ZEROBASE(ZBT) do JPY
¥22.8123
1 ZEROBASE(ZBT) do ARS
ARS$216.399267
1 ZEROBASE(ZBT) do RUB
12.127794
1 ZEROBASE(ZBT) do INR
13.213242
1 ZEROBASE(ZBT) do IDR
Rp2,484.999006
1 ZEROBASE(ZBT) do PHP
8.798391
1 ZEROBASE(ZBT) do EGP
￡E.7.06734
1 ZEROBASE(ZBT) do BRL
R$0.799176
1 ZEROBASE(ZBT) do CAD
C$0.210231
1 ZEROBASE(ZBT) do BDT
18.169326
1 ZEROBASE(ZBT) do NGN
215.1513
1 ZEROBASE(ZBT) do COP
$573.460965
1 ZEROBASE(ZBT) do ZAR
R.2.592849
1 ZEROBASE(ZBT) do UAH
6.271146
1 ZEROBASE(ZBT) do TZS
T.Sh.366.3387
1 ZEROBASE(ZBT) do VES
Bs33.2493
1 ZEROBASE(ZBT) do CLP
$140.7504
1 ZEROBASE(ZBT) do PKR
Rs42.141624
1 ZEROBASE(ZBT) do KZT
78.308811
1 ZEROBASE(ZBT) do THB
฿4.839786
1 ZEROBASE(ZBT) do TWD
NT$4.611663
1 ZEROBASE(ZBT) do AED
د.إ0.547197
1 ZEROBASE(ZBT) do CHF
Fr0.11928
1 ZEROBASE(ZBT) do HKD
HK$1.158507
1 ZEROBASE(ZBT) do AMD
֏57.038205
1 ZEROBASE(ZBT) do MAD
.د.م1.38663
1 ZEROBASE(ZBT) do MXN
$2.771769
1 ZEROBASE(ZBT) do SAR
ريال0.559125
1 ZEROBASE(ZBT) do ETB
Br22.860012
1 ZEROBASE(ZBT) do KES
KSh19.262229
1 ZEROBASE(ZBT) do JOD
د.أ0.1057119
1 ZEROBASE(ZBT) do PLN
0.550179
1 ZEROBASE(ZBT) do RON
лв0.657531
1 ZEROBASE(ZBT) do SEK
kr1.423905
1 ZEROBASE(ZBT) do BGN
лв0.251979
1 ZEROBASE(ZBT) do HUF
Ft50.100582
1 ZEROBASE(ZBT) do CZK
3.156447
1 ZEROBASE(ZBT) do KWD
د.ك0.0457737
1 ZEROBASE(ZBT) do ILS
0.486066
1 ZEROBASE(ZBT) do BOB
Bs1.02879
1 ZEROBASE(ZBT) do AZN
0.25347
1 ZEROBASE(ZBT) do TJS
SM1.379175
1 ZEROBASE(ZBT) do GEL
0.404061
1 ZEROBASE(ZBT) do AOA
Kz136.03884
1 ZEROBASE(ZBT) do BHD
.د.ب0.0560616
1 ZEROBASE(ZBT) do BMD
$0.1491
1 ZEROBASE(ZBT) do DKK
kr0.966168
1 ZEROBASE(ZBT) do HNL
L3.930276
1 ZEROBASE(ZBT) do MUR
6.8586
1 ZEROBASE(ZBT) do NAD
$2.591358
1 ZEROBASE(ZBT) do NOK
kr1.52082
1 ZEROBASE(ZBT) do NZD
$0.262416
1 ZEROBASE(ZBT) do PAB
B/.0.1491
1 ZEROBASE(ZBT) do PGK
K0.633675
1 ZEROBASE(ZBT) do QAR
ر.ق0.542724
1 ZEROBASE(ZBT) do RSD
дин.15.184344
1 ZEROBASE(ZBT) do UZS
soʻm1,774.999716
1 ZEROBASE(ZBT) do ALL
L12.530364
1 ZEROBASE(ZBT) do ANG
ƒ0.266889
1 ZEROBASE(ZBT) do AWG
ƒ0.26838
1 ZEROBASE(ZBT) do BBD
$0.2982
1 ZEROBASE(ZBT) do BAM
KM0.25347
1 ZEROBASE(ZBT) do BIF
Fr439.6959
1 ZEROBASE(ZBT) do BND
$0.19383
1 ZEROBASE(ZBT) do BSD
$0.1491
1 ZEROBASE(ZBT) do JMD
$23.997645
1 ZEROBASE(ZBT) do KHR
598.794546
1 ZEROBASE(ZBT) do KMF
Fr63.5166
1 ZEROBASE(ZBT) do LAK
3,241.304283
1 ZEROBASE(ZBT) do LKR
රු45.414369
1 ZEROBASE(ZBT) do MDL
L2.542155
1 ZEROBASE(ZBT) do MGA
Ar671.62095
1 ZEROBASE(ZBT) do MOP
P1.1928
1 ZEROBASE(ZBT) do MVR
2.29614
1 ZEROBASE(ZBT) do MWK
MK258.854001
1 ZEROBASE(ZBT) do MZN
MT9.534945
1 ZEROBASE(ZBT) do NPR
रु21.163254
1 ZEROBASE(ZBT) do PYG
1,057.4172
1 ZEROBASE(ZBT) do RWF
Fr216.0459
1 ZEROBASE(ZBT) do SBD
$1.225602
1 ZEROBASE(ZBT) do SCR
2.048634
1 ZEROBASE(ZBT) do SRD
$5.747805
1 ZEROBASE(ZBT) do SVC
$1.303134
1 ZEROBASE(ZBT) do SZL
L2.591358
1 ZEROBASE(ZBT) do TMT
m0.52185
1 ZEROBASE(ZBT) do TND
د.ت0.4411869
1 ZEROBASE(ZBT) do TTD
$1.009407
1 ZEROBASE(ZBT) do UGX
Sh521.2536
1 ZEROBASE(ZBT) do XAF
Fr84.8379
1 ZEROBASE(ZBT) do XCD
$0.40257
1 ZEROBASE(ZBT) do XOF
Fr84.8379
1 ZEROBASE(ZBT) do XPF
Fr15.3573
1 ZEROBASE(ZBT) do BWP
P2.011359
1 ZEROBASE(ZBT) do BZD
$0.299691
1 ZEROBASE(ZBT) do CVE
$14.330001
1 ZEROBASE(ZBT) do DJF
Fr26.3907
1 ZEROBASE(ZBT) do DOP
$9.569238
1 ZEROBASE(ZBT) do DZD
د.ج19.491843
1 ZEROBASE(ZBT) do FJD
$0.339948
1 ZEROBASE(ZBT) do GNF
Fr1,296.4245
1 ZEROBASE(ZBT) do GTQ
Q1.142106
1 ZEROBASE(ZBT) do GYD
$31.185756
1 ZEROBASE(ZBT) do ISK
kr18.9357

Zasoby ZEROBASE

Aby lepiej zrozumieć ZEROBASE, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa ZEROBASE
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ZEROBASE

Jaka jest dziś wartość ZEROBASE (ZBT)?
Aktualna cena ZBT w USD wynosi 0.1491USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZBT do USD?
Aktualna cena ZBT w USD wynosi $ 0.1491. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZEROBASE?
Kapitalizacja rynkowa dla ZBT wynosi $ 32.80M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZBT w obiegu?
W obiegu ZBT znajduje się 220.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZBT?
ZBT osiąga ATH w wysokości 1.1331922631579274 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZBT?
ZBT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.14738259029257134 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZBT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZBT wynosi $ 1.57M USD.
Czy w tym roku ZBT pójdzie wyżej?
ZBT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZBT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe ZEROBASE (ZBT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ZBT do USD

Kwota

USD
USD

1 ZBT = 0.1491 USD

Handluj ZBT

ZBT/USDC
-3.49%
ZBT/USDT
-3.49%

