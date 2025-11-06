Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) (USD)

Sprawdź prognozy cen ZEROBASE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ZBT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ZEROBASE % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.1491 $0.1491 $0.1491 -3.49% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ZEROBASE na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ZEROBASE może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.1491. Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ZEROBASE może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.156555. Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ZBT na 2027 rok wyniesie $ 0.164382 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ZBT na 2028 rok wyniesie $ 0.172601 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ZBT w 2029 roku wyniesie $ 0.181231 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ZBT w 2030 roku wyniesie $ 0.190293 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ZEROBASE może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.309968. Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ZEROBASE może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.504905. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.1491 0.00%

2026 $ 0.156555 5.00%

2027 $ 0.164382 10.25%

2028 $ 0.172601 15.76%

2029 $ 0.181231 21.55%

2030 $ 0.190293 27.63%

2031 $ 0.199808 34.01%

2032 $ 0.209798 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.220288 47.75%

2034 $ 0.231303 55.13%

2035 $ 0.242868 62.89%

2036 $ 0.255011 71.03%

2037 $ 0.267762 79.59%

2038 $ 0.281150 88.56%

2039 $ 0.295207 97.99%

2040 $ 0.309968 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny ZEROBASE na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.1491 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.149120 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.149242 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.149712 0.41% Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na dziś Przewidywana cena dla ZBT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.1491 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny ZEROBASE (ZBT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ZBT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.149120 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa ZEROBASE (ZBT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ZBT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.149242 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa ZEROBASE (ZBT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ZBT wynosi $0.149712 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen ZEROBASE Aktualna cena $ 0.1491$ 0.1491 $ 0.1491 Zmiana ceny (24H) -3.49% Kapitalizacja rynkowa $ 32.78M$ 32.78M $ 32.78M Podaż w obiegu 220.00M 220.00M 220.00M Wolumen (24H) $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ZBT to $ 0.1491. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.49%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 1.51M. Ponadto ZBT ma podaż w obiegu wynoszącą 220.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 32.78M. Zobacz na żywo cenę ZBT

Jak kupić ZEROBASE (ZBT) Próbujesz kupić ZBT? Teraz możesz kupować ZBT za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić ZEROBASE i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić ZBT teraz

Historyczna cena ZEROBASE Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ZEROBASE, cena ZEROBASE wynosi 0.149USD. Podaż w obiegu ZEROBASE (ZBT) wynosi 0.00 ZBT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $32.78M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.02% $ -0.003700 $ 0.1575 $ 0.1467

7 D -0.22% $ -0.043200 $ 0.2171 $ 0.1467

30 Dni -0.25% $ -0.050500 $ 1.062 $ 0.1467 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ZEROBASE zanotował zmianę ceny o $-0.003700 , co stanowi -0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ZEROBASE osiągnął maksimum na poziomie $0.2171 i minimum na poziomie $0.1467 . Zanotowano zmianę ceny o -0.22% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ZBT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ZEROBASE o -0.25% , co odpowiada około $-0.050500 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ZBT. Sprawdź pełną historię cen ZEROBASE, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ZBT

Jak działa moduł przewidywania ceny ZEROBASE (ZBT)? Moduł predykcji ceny ZEROBASE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ZBT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ZEROBASE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ZBT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ZEROBASE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ZBT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ZBT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ZEROBASE.

Dlaczego prognoaza ceny ZBT jest ważna?

Prognozy cen ZBT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

