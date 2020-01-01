Tokenomika XPR Network (XPR) Odkryj kluczowe informacje o XPR Network (XPR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XPR Network (XPR) XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Oficjalna strona internetowa: https://xprnetwork.org/ Biała księga: http://xprnetwork.org/whitepaper Block Explorer: https://explorer.xprnetwork.org/ Kup XPR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa XPR Network (XPR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XPR Network (XPR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 167.46M $ 167.46M $ 167.46M Całkowita podaż: $ 30.89B $ 30.89B $ 30.89B Podaż w obiegu: $ 27.97B $ 27.97B $ 27.97B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 184.92M $ 184.92M $ 184.92M Historyczne maksimum: $ 0.0088 $ 0.0088 $ 0.0088 Historyczne minimum: $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 $ 0.000550770122659095 Aktualna cena: $ 0.0059865 $ 0.0059865 $ 0.0059865 Dowiedz się więcej o cenie XPR Network (XPR)

Tokenomika XPR Network (XPR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XPR Network (XPR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XPR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XPR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXPR tokenomikę, poznaj cenę tokena XPRna żywo!

Historia ceny XPR Network (XPR) Analiza historii ceny XPR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XPR już teraz!

Prognoza ceny XPR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XPR? Nasza strona z prognozami cen XPR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XPR już teraz!

