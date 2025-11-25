Tokenomika XPIN Network (XPIN)

Odkryj kluczowe informacje o XPIN Network (XPIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:33:28 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa XPIN Network (XPIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XPIN Network (XPIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 40.01M
Całkowita podaż:
$ 100.00B
Podaż w obiegu:
$ 17.56B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 227.87M
Historyczne maksimum:
$ 0.0104083
Historyczne minimum:
$ 0.000457316453478145
Aktualna cena:
$ 0.0022787
Informacje o XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.xpin.network
Biała księga:
https://docs.xpin.network/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

Tokenomika XPIN Network (XPIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki XPIN Network (XPIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów XPIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów XPIN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszXPIN tokenomikę, poznaj cenę tokena XPINna żywo!

