XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN's Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Tokenomika XPIN Network (XPIN)

Zrozumienie tokenomiki XPIN Network (XPIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XPINjuż teraz!

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące XPIN Network Jaka jest dziś wartość XPIN Network (XPIN)? Aktualna cena XPIN w USD wynosi 0.003781USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena XPIN do USD? $ 0.003781 . Sprawdź Aktualna cena XPIN w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa XPIN Network? Kapitalizacja rynkowa dla XPIN wynosi $ 61.77M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż XPIN w obiegu? W obiegu XPIN znajduje się 16.34B USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XPIN? XPIN osiąga ATH w wysokości 0.010038547477428971 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XPIN? XPIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000457316453478145 USD . Jaki jest wolumen obrotu XPIN? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XPIN wynosi $ 579.95K USD . Czy w tym roku XPIN pójdzie wyżej? XPIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XPIN , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe XPIN Network (XPIN)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

