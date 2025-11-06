GiełdaDEX+
Aktualna cena XPIN Network to 0.003781 USD. Śledź aktualizacje cen XPIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XPIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XPIN

Informacje o cenie XPIN

Czym jest XPIN

Biała księga XPIN

Oficjalna strona internetowa XPIN

Tokenomika XPIN

Prognoza cen XPIN

Historia XPIN

Przewodnik zakupowy XPIN

Przelicznik XPIN-fiat

Logo XPIN Network

Cena XPIN Network(XPIN)

Aktualna cena 1 XPIN do USD:

-6.77%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:54:04 (UTC+8)

Informacje o cenie XPIN Network (XPIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-1.95%

-6.77%

-49.46%

-49.46%

Aktualna cena XPIN Network (XPIN) wynosi $ 0.003781. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XPIN wahał się między $ 0.0032692 a $ 0.0042735, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XPIN w historii to $ 0.010038547477428971, a najniższy to $ 0.000457316453478145.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XPIN zmieniły się o -1.95% w ciągu ostatniej godziny, o -6.77% w ciągu 24 godzin i o -49.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XPIN Network (XPIN)

No.397

16.33%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa XPIN Network wynosi $ 61.77M, przy $ 579.95K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XPIN w obiegu wynosi 16.34B, przy całkowitej podaży 100000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 378.10M.

Historia ceny XPIN Network (XPIN) – USD

Śledź zmiany ceny XPIN Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000275578-6.77%
30 Dni$ +0.0026546+235.67%
60 dni$ +0.0026479+233.68%
90 dni$ +0.003581+1,790.50%
Dzisiejsza zmiana ceny XPIN Network

DziśXPIN odnotował zmianę $ -0.000275578 (-6.77%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny XPIN Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0026546 (+235.67%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny XPIN Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XPIN o $ +0.0026479(+233.68%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny XPIN Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.003581 (+1,790.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe XPIN Network (XPIN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen XPIN Network.

Co to jest XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w XPIN Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XPIN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące XPIN Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno XPIN Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny XPIN Network (w USD)

Jaka będzie wartość XPIN Network (XPIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XPIN Network (XPIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XPIN Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny XPIN Network!

Tokenomika XPIN Network (XPIN)

Zrozumienie tokenomiki XPIN Network (XPIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XPINjuż teraz!

Jak kupić XPIN Network (XPIN)

Szukasz jak kupić XPIN Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić XPIN Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XPIN na lokalne waluty

1 XPIN Network(XPIN) do VND
99.497015
1 XPIN Network(XPIN) do AUD
A$0.00578493
1 XPIN Network(XPIN) do GBP
0.00287356
1 XPIN Network(XPIN) do EUR
0.00325166
1 XPIN Network(XPIN) do USD
$0.003781
1 XPIN Network(XPIN) do MYR
RM0.01580458
1 XPIN Network(XPIN) do TRY
0.1591801
1 XPIN Network(XPIN) do JPY
¥0.578493
1 XPIN Network(XPIN) do ARS
ARS$5.48762997
1 XPIN Network(XPIN) do RUB
0.30754654
1 XPIN Network(XPIN) do INR
0.33511003
1 XPIN Network(XPIN) do IDR
Rp63.01664146
1 XPIN Network(XPIN) do PHP
0.22251185
1 XPIN Network(XPIN) do EGP
￡E.0.17925721
1 XPIN Network(XPIN) do BRL
R$0.02026616
1 XPIN Network(XPIN) do CAD
C$0.00533121
1 XPIN Network(XPIN) do BDT
0.46075266
1 XPIN Network(XPIN) do NGN
5.455983
1 XPIN Network(XPIN) do COP
$14.54229315
1 XPIN Network(XPIN) do ZAR
R.0.06575159
1 XPIN Network(XPIN) do UAH
0.15902886
1 XPIN Network(XPIN) do TZS
T.Sh.9.289917
1 XPIN Network(XPIN) do VES
Bs0.843163
1 XPIN Network(XPIN) do CLP
$3.569264
1 XPIN Network(XPIN) do PKR
Rs1.06866184
1 XPIN Network(XPIN) do KZT
1.98581901
1 XPIN Network(XPIN) do THB
฿0.12269345
1 XPIN Network(XPIN) do TWD
NT$0.11698414
1 XPIN Network(XPIN) do AED
د.إ0.01387627
1 XPIN Network(XPIN) do CHF
Fr0.0030248
1 XPIN Network(XPIN) do HKD
HK$0.02937837
1 XPIN Network(XPIN) do AMD
֏1.44642155
1 XPIN Network(XPIN) do MAD
.د.م0.03520111
1 XPIN Network(XPIN) do MXN
$0.0703266
1 XPIN Network(XPIN) do SAR
ريال0.01417875
1 XPIN Network(XPIN) do ETB
Br0.57970292
1 XPIN Network(XPIN) do KES
KSh0.48865644
1 XPIN Network(XPIN) do JOD
د.أ0.002680729
1 XPIN Network(XPIN) do PLN
0.01395189
1 XPIN Network(XPIN) do RON
лв0.01667421
1 XPIN Network(XPIN) do SEK
kr0.03610855
1 XPIN Network(XPIN) do BGN
лв0.0064277
1 XPIN Network(XPIN) do HUF
Ft1.27132344
1 XPIN Network(XPIN) do CZK
0.08008158
1 XPIN Network(XPIN) do KWD
د.ك0.001160767
1 XPIN Network(XPIN) do ILS
0.01228825
1 XPIN Network(XPIN) do BOB
Bs0.0260889
1 XPIN Network(XPIN) do AZN
0.0064277
1 XPIN Network(XPIN) do TJS
SM0.03497425
1 XPIN Network(XPIN) do GEL
0.01024651
1 XPIN Network(XPIN) do AOA
Kz3.46245075
1 XPIN Network(XPIN) do BHD
.د.ب0.001421656
1 XPIN Network(XPIN) do BMD
$0.003781
1 XPIN Network(XPIN) do DKK
kr0.02450088
1 XPIN Network(XPIN) do HNL
L0.09966716
1 XPIN Network(XPIN) do MUR
0.17400162
1 XPIN Network(XPIN) do NAD
$0.0657894
1 XPIN Network(XPIN) do NOK
kr0.0385662
1 XPIN Network(XPIN) do NZD
$0.00665456
1 XPIN Network(XPIN) do PAB
B/.0.003781
1 XPIN Network(XPIN) do PGK
K0.01606925
1 XPIN Network(XPIN) do QAR
ر.ق0.01376284
1 XPIN Network(XPIN) do RSD
дин.0.38520828
1 XPIN Network(XPIN) do UZS
soʻm45.01189756
1 XPIN Network(XPIN) do ALL
L0.31775524
1 XPIN Network(XPIN) do ANG
ƒ0.00676799
1 XPIN Network(XPIN) do AWG
ƒ0.0068058
1 XPIN Network(XPIN) do BBD
$0.007562
1 XPIN Network(XPIN) do BAM
KM0.0064277
1 XPIN Network(XPIN) do BIF
Fr11.150169
1 XPIN Network(XPIN) do BND
$0.0049153
1 XPIN Network(XPIN) do BSD
$0.003781
1 XPIN Network(XPIN) do JMD
$0.60855195
1 XPIN Network(XPIN) do KHR
15.18472286
1 XPIN Network(XPIN) do KMF
Fr1.610706
1 XPIN Network(XPIN) do LAK
82.19565053
1 XPIN Network(XPIN) do LKR
රු1.15165479
1 XPIN Network(XPIN) do MDL
L0.06446605
1 XPIN Network(XPIN) do MGA
Ar17.0315145
1 XPIN Network(XPIN) do MOP
P0.030248
1 XPIN Network(XPIN) do MVR
0.0582274
1 XPIN Network(XPIN) do MWK
MK6.56423191
1 XPIN Network(XPIN) do MZN
MT0.24179495
1 XPIN Network(XPIN) do NPR
रु0.53667514
1 XPIN Network(XPIN) do PYG
26.814852
1 XPIN Network(XPIN) do RWF
Fr5.493793
1 XPIN Network(XPIN) do SBD
$0.03107982
1 XPIN Network(XPIN) do SCR
0.05183751
1 XPIN Network(XPIN) do SRD
$0.14575755
1 XPIN Network(XPIN) do SVC
$0.03304594
1 XPIN Network(XPIN) do SZL
L0.06601626
1 XPIN Network(XPIN) do TMT
m0.0132335
1 XPIN Network(XPIN) do TND
د.ت0.011203103
1 XPIN Network(XPIN) do TTD
$0.02559737
1 XPIN Network(XPIN) do UGX
Sh13.218376
1 XPIN Network(XPIN) do XAF
Fr2.15517
1 XPIN Network(XPIN) do XCD
$0.0102087
1 XPIN Network(XPIN) do XOF
Fr2.15517
1 XPIN Network(XPIN) do XPF
Fr0.389443
1 XPIN Network(XPIN) do BWP
P0.05100569
1 XPIN Network(XPIN) do BZD
$0.00759981
1 XPIN Network(XPIN) do CVE
$0.36339191
1 XPIN Network(XPIN) do DJF
Fr0.669237
1 XPIN Network(XPIN) do DOP
$0.24266458
1 XPIN Network(XPIN) do DZD
د.ج0.49444137
1 XPIN Network(XPIN) do FJD
$0.00862068
1 XPIN Network(XPIN) do GNF
Fr32.875795
1 XPIN Network(XPIN) do GTQ
Q0.02896246
1 XPIN Network(XPIN) do GYD
$0.79083396
1 XPIN Network(XPIN) do ISK
kr0.480187

Zasoby XPIN Network

Aby lepiej zrozumieć XPIN Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa XPIN Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące XPIN Network

Jaka jest dziś wartość XPIN Network (XPIN)?
Aktualna cena XPIN w USD wynosi 0.003781USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XPIN do USD?
Aktualna cena XPIN w USD wynosi $ 0.003781. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XPIN Network?
Kapitalizacja rynkowa dla XPIN wynosi $ 61.77M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XPIN w obiegu?
W obiegu XPIN znajduje się 16.34B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XPIN?
XPIN osiąga ATH w wysokości 0.010038547477428971 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XPIN?
XPIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000457316453478145 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XPIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XPIN wynosi $ 579.95K USD.
Czy w tym roku XPIN pójdzie wyżej?
XPIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XPIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:54:04 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

