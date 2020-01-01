Tokenomika XOCIETY (XO) Odkryj kluczowe informacje o XOCIETY (XO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XOCIETY (XO) XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device. XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device. Oficjalna strona internetowa: https://xociety.io/ Biała księga: https://xociety.notion.site/XOCIETY-Whitepaper-1cfe35708fa280b0b9f9dba866041515 Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x90f9eb95f62d31fbe2179313547e360db86d88d2399103a94286291b63f469ba::xo::XO/txs Kup XO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa XOCIETY (XO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XOCIETY (XO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.72M $ 16.72M $ 16.72M Historyczne maksimum: $ 0.02 $ 0.02 $ 0.02 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.003343 $ 0.003343 $ 0.003343 Dowiedz się więcej o cenie XOCIETY (XO)

Tokenomika XOCIETY (XO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XOCIETY (XO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXO tokenomikę, poznaj cenę tokena XOna żywo!

Jak kupić XO Chcesz dodać XOCIETY (XO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XO na MEXC już teraz!

Historia ceny XOCIETY (XO) Analiza historii ceny XO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XO już teraz!

Prognoza ceny XO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XO? Nasza strona z prognozami cen XO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XO już teraz!

