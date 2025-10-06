Aktualna cena XOCIETY to 0.003049 USD. Śledź aktualizacje cen XO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena XOCIETY to 0.003049 USD. Śledź aktualizacje cen XO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XO łatwo w MEXC już teraz.

Logo XOCIETY

Cena XOCIETY(XO)

Aktualna cena 1 XO do USD:

$0.00304
-0.36%1D
USD
XOCIETY (XO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:27:25 (UTC+8)

Informacje o cenie XOCIETY (XO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.002992
Minimum 24h
$ 0.003217
Maksimum 24h

$ 0.002992
$ 0.003217
--
--
-0.14%

-0.36%

+5.10%

+5.10%

Aktualna cena XOCIETY (XO) wynosi $ 0.003049. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XO wahał się między $ 0.002992 a $ 0.003217, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XO zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -0.36% w ciągu 24 godzin i o +5.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XOCIETY (XO)

--
$ 95.61K
$ 15.25M
--
5,000,000,000
SUI

Obecna kapitalizacja rynkowa XOCIETY wynosi --, przy $ 95.61K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 5000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.25M.

Historia ceny XOCIETY (XO) – USD

Śledź zmiany ceny XOCIETY dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00001098-0.36%
30 Dni$ -0.002862-48.42%
60 dni$ -0.003439-53.01%
90 dni$ -0.004271-58.35%
Dzisiejsza zmiana ceny XOCIETY

DziśXO odnotował zmianę $ -0.00001098 (-0.36%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny XOCIETY

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002862 (-48.42%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny XOCIETY

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XO o $ -0.003439(-53.01%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny XOCIETY

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.004271 (-58.35%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe XOCIETY (XO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen XOCIETY.

Co to jest XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w XOCIETY. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące XOCIETY na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno XOCIETY będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny XOCIETY (w USD)

Jaka będzie wartość XOCIETY (XO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XOCIETY (XO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XOCIETY.

Sprawdź teraz prognozę ceny XOCIETY!

Tokenomika XOCIETY (XO)

Zrozumienie tokenomiki XOCIETY (XO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XOjuż teraz!

Jak kupić XOCIETY (XO)

Szukasz jak kupić XOCIETY? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić XOCIETY na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XO na lokalne waluty

Zasoby XOCIETY

Aby lepiej zrozumieć XOCIETY, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa XOCIETY
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące XOCIETY

Jaka jest dziś wartość XOCIETY (XO)?
Aktualna cena XO w USD wynosi 0.003049USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XO do USD?
Aktualna cena XO w USD wynosi $ 0.003049. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XOCIETY?
Kapitalizacja rynkowa dla XO wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XO w obiegu?
W obiegu XO znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XO?
XO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XO?
XO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu XO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XO wynosi $ 95.61K USD.
Czy w tym roku XO pójdzie wyżej?
XO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:27:25 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Bitcoin skacze do 125 000 $! Zcash (ZEC) prowadzi wzrost monet prywatności w najnowszym cyklu byka kryptowalut

October 5, 2025

SEC kontra innowacja: Jak najnowszy wyrok

October 5, 2025

Aktualizacja rynku Bitcoin: BTC osiąga rekordowy poziom powyżej 125 000 USD

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

