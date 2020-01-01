Tokenomika Wall Street Memes (WSM) Odkryj kluczowe informacje o Wall Street Memes (WSM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wall Street Memes (WSM) Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. Oficjalna strona internetowa: https://wallstmemes.com/en/ Biała księga: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 Kup WSM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wall Street Memes (WSM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wall Street Memes (WSM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Tokenomika Wall Street Memes (WSM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wall Street Memes (WSM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WSM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWSM tokenomikę, poznaj cenę tokena WSMna żywo!

