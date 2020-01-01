Tokenomika Common Wealth (WLTH) Odkryj kluczowe informacje o Common Wealth (WLTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Common Wealth (WLTH) Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Oficjalna strona internetowa: http://joincommonwealth.xyz Biała księga: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Kup WLTH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Common Wealth (WLTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Common Wealth (WLTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.47M $ 6.47M $ 6.47M Całkowita podaż: $ 978.19M $ 978.19M $ 978.19M Podaż w obiegu: $ 880.71M $ 880.71M $ 880.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Historyczne maksimum: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 Historyczne minimum: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 Aktualna cena: $ 0.007351 $ 0.007351 $ 0.007351 Dowiedz się więcej o cenie Common Wealth (WLTH)

Tokenomika Common Wealth (WLTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Common Wealth (WLTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WLTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WLTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWLTH tokenomikę, poznaj cenę tokena WLTHna żywo!

Jak kupić WLTH Chcesz dodać Common Wealth (WLTH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WLTH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WLTH na MEXC już teraz!

Historia ceny Common Wealth (WLTH) Analiza historii ceny WLTH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WLTH już teraz!

Prognoza ceny WLTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WLTH? Nasza strona z prognozami cen WLTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WLTH już teraz!

