Informacje o V Systems (VSYS) V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Oficjalna strona internetowa: https://www.v.systems/ Biała księga: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.v.systems/

Tokenomika i analiza cenowa V Systems (VSYS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla V Systems (VSYS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Całkowita podaż: $ 5.45B $ 5.45B $ 5.45B Podaż w obiegu: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Historyczne maksimum: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 Historyczne minimum: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 Aktualna cena: $ 0.0004168 $ 0.0004168 $ 0.0004168 Dowiedz się więcej o cenie V Systems (VSYS)

Tokenomika V Systems (VSYS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki V Systems (VSYS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VSYS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VSYS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVSYS tokenomikę, poznaj cenę tokena VSYSna żywo!

Jak kupić VSYS Chcesz dodać V Systems (VSYS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VSYS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VSYS na MEXC już teraz!

Historia ceny V Systems (VSYS) Analiza historii ceny VSYS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VSYS już teraz!

Prognoza ceny VSYS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VSYS? Nasza strona z prognozami cen VSYS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VSYS już teraz!

