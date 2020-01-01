Tokenomika VANRY (VANRY) Odkryj kluczowe informacje o VANRY (VANRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VANRY (VANRY) Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain. Oficjalna strona internetowa: https://vanarchain.com/ Biała księga: https://cdn.vanarchain.com/vanarchain/vanar_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x8DE5B80a0C1B02Fe4976851D030B36122dbb8624 Kup VANRY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VANRY (VANRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VANRY (VANRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 46.63M $ 46.63M $ 46.63M Całkowita podaż: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Podaż w obiegu: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.40M $ 56.40M $ 56.40M Historyczne maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Historyczne minimum: $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 $ 0.01761164436385245 Aktualna cena: $ 0.0235 $ 0.0235 $ 0.0235 Dowiedz się więcej o cenie VANRY (VANRY)

Tokenomika VANRY (VANRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VANRY (VANRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VANRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VANRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVANRY tokenomikę, poznaj cenę tokena VANRYna żywo!

Jak kupić VANRY Chcesz dodać VANRY (VANRY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VANRY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VANRY na MEXC już teraz!

Historia ceny VANRY (VANRY) Analiza historii ceny VANRY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VANRY już teraz!

Prognoza ceny VANRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VANRY? Nasza strona z prognozami cen VANRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VANRY już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!