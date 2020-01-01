Tokenomika Voxies (VOXEL) Odkryj kluczowe informacje o Voxies (VOXEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Voxies (VOXEL) VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://voxies.io/ Biała księga: https://whitepaper.voxies.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f Kup VOXEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Voxies (VOXEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Voxies (VOXEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.93M $ 12.93M $ 12.93M Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 250.07M $ 250.07M $ 250.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.51M $ 15.51M $ 15.51M Historyczne maksimum: $ 0.2966 $ 0.2966 $ 0.2966 Historyczne minimum: $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 Aktualna cena: $ 0.0517 $ 0.0517 $ 0.0517 Dowiedz się więcej o cenie Voxies (VOXEL)

Tokenomika Voxies (VOXEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Voxies (VOXEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VOXEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VOXEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVOXEL tokenomikę, poznaj cenę tokena VOXELna żywo!

Jak kupić VOXEL Chcesz dodać Voxies (VOXEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VOXEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VOXEL na MEXC już teraz!

Historia ceny Voxies (VOXEL) Analiza historii ceny VOXEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VOXEL już teraz!

Prognoza ceny VOXEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VOXEL? Nasza strona z prognozami cen VOXEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VOXEL już teraz!

