VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

NazwaVOXEL

PozycjaNo.985

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%5,74

Podaż w obiegu241.042.480,74096566

Maksymalna podaż300.000.000

Całkowita podaż300.000.000

Wskaźnik obrotu0.8034%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.75817201330435,2021-12-16

Najniższa cena0.020168643452961734,2025-04-17

Publiczny blockchainMATIC

